Коллега задержанного за детское порно актера Колганова описала его хобби

Звезда «Улицы разбитых фонарей» любил фотографировать детей и взрослых.

Источник: Аргументы и факты

Актер Владимир Колганов из «Улицы разбитых фонарей», задержанный за создание и распространение детской порнографии, увлекался фотосъемкой. Причем он любил снимать и детей, и взрослых, и пожилых, вспомнили его коллеги по съемочной площадке. А на его аватарке в мессенджерах стояло изображение мужчины и маленького мальчика.

«Мы снимались с Володей в фильме “Любовная магия”. В моем сознании не укладывается то, что произошло. Актриса Евгения Игумнова снималась вместе с Колгановым в фильме “Любовная магия”. “Я в глубоком шоке, — заявила в разговоре с aif.ru Игумнова. — Но я не могу сказать, что Володю подставили, в этом разберется следствие”.

Она отметила, что все знакомые Колганова сейчас в трансе и не хотят верить в такое. Ведь у актера самого подрастают дети, он, по словам Игумновой, «примерный семьянин и увлеченный педагог».

Ранее сообщалось, что соцсети подозреваемого в съемке детского порно Колганова заблокировали.