Коллега задержанного за детское порно актера Колганова описала его хобби

«Мы снимались с Володей в фильме “Любовная магия”. В моем сознании не укладывается то, что произошло. Актриса Евгения Игумнова снималась вместе с Колгановым в фильме “Любовная магия”. “Я в глубоком шоке, — заявила в разговоре с aif.ru Игумнова. — Но я не могу сказать, что Володю подставили, в этом разберется следствие”.