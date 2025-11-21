Ричмонд
Фура загорелась и создала гигантскую пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за пожара грузового автомобиля было временно остановлено движение. Данное заявление сделали представители региональной Госавтоинспекции.

Источник: Life.ru

В Ростовской области на М-4 «Дон» перекрывали движение. Видео © Telegram /Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент случился на 1030-м километре автодороги, где вспыхнула фура, в результате чего движение транспорта в южном направлении было полностью заблокировано. По данным Главного управления МЧС по региону, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, но обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Для ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников экстренных служб и две единицы специальной техники.

На время ликвидации последствий ДТП был организован объезд через дорогу к аэропорту Платов. Позднее представители сообщили о восстановлении движения, отметив, что левая полоса трассы вновь открыта для проезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Омске молодой водитель устроил дорожно-транспортное происшествие и совершил ряд противоправных действий на месте аварии. Он нарушил безопасную дистанцию при проезде перекрёстка и столкнулся с автомобилем «Газель». После столкновения машину нарушителя выбросило на трамвайные рельсы, после чего он вместе с пассажиркой покинул место происшествия. Однако позже молодой человек вернулся к повреждённому автомобилю, где изъял из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо и номерные знаки, после чего разбил стёкла и поджёг транспортное средство.

