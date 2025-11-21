Фура загорелась и создала гигантскую пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Омске молодой водитель устроил дорожно-транспортное происшествие и совершил ряд противоправных действий на месте аварии. Он нарушил безопасную дистанцию при проезде перекрёстка и столкнулся с автомобилем «Газель». После столкновения машину нарушителя выбросило на трамвайные рельсы, после чего он вместе с пассажиркой покинул место происшествия. Однако позже молодой человек вернулся к повреждённому автомобилю, где изъял из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо и номерные знаки, после чего разбил стёкла и поджёг транспортное средство.