Путин раскрыл, почему киевские власти отказываются от мирных переговоров с РФ

Отказ Киева от мирного урегулирования связан с отсутствием объективной информации о положении дел на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — заявил Владимир Путин. Президент РФ 21 ноября провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Ранее Вашингтон направил мирный план по Украине киевским властям. Он состоит из 28 пунктов. В частности, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна может столкнуться с непростым выбором в контексте обсуждения мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что ответ на американский план ожидается в течение недели. Он отметил, что в предстоящий период правительство будет прилагать максимальные усилия и работать в ускоренном темпе. Кроме того, Зеленский сообщил о намерении выдвинуть альтернативные предложения, которые позволят учесть национальные интересы Украины.

