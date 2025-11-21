Путин раскрыл, почему киевские власти отказываются от мирных переговоров с РФ

Ранее Вашингтон направил мирный план по Украине киевским властям. Он состоит из 28 пунктов. В частности, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна может столкнуться с непростым выбором в контексте обсуждения мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что ответ на американский план ожидается в течение недели. Он отметил, что в предстоящий период правительство будет прилагать максимальные усилия и работать в ускоренном темпе. Кроме того, Зеленский сообщил о намерении выдвинуть альтернативные предложения, которые позволят учесть национальные интересы Украины.