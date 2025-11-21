Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*

«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы… Гаджиеву М. Т.* и подконтрольным ему лицам… С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Активы включают полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.
Суд также признал Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения.
*Лицо, признанное иноагентом и экстремистом на территории РФ