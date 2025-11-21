Преступники объяснили в питерском суде, зачем снимали порно с младенцами

Приморский районный суд Петербурга приговорил пятерых преступников к срокам от 14 до 19 лет колонии строгого режима за создание порнографии с детьми. Группа выдавала съёмки за художественный фильм под названием «Одетые солнцем».
Подсудимые утверждали, что снимали картину о семейном нудизме и дети участвовали добровольно. Они говорили, что размещали фотографии в интернете для «оценки соответствия замыслу».
Суд не принял эти доводы и признал их виновными в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних. Большинство обвиняемых свою вину не признали.
Все осуждённые дополнительно лишены права работать с детьми на срок от 15 до 19 лет.
Ранее сообщалось, что среди задержанных преступников был актёр Владимир Колганов. В числе пострадавших были дети 1−2 лет.
