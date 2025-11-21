Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступники объяснили в питерском суде, зачем снимали порно с младенцами

Приморский районный суд Петербурга приговорил пятерых преступников к срокам от 14 до 19 лет колонии строгого режима за создание порнографии с детьми.

Приморский районный суд Петербурга приговорил пятерых преступников к срокам от 14 до 19 лет колонии строгого режима за создание порнографии с детьми. Группа выдавала съёмки за художественный фильм под названием «Одетые солнцем».

Подсудимые утверждали, что снимали картину о семейном нудизме и дети участвовали добровольно. Они говорили, что размещали фотографии в интернете для «оценки соответствия замыслу».

Суд не принял эти доводы и признал их виновными в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних. Большинство обвиняемых свою вину не признали.

Все осуждённые дополнительно лишены права работать с детьми на срок от 15 до 19 лет.

Ранее сообщалось, что среди задержанных преступников был актёр Владимир Колганов. В числе пострадавших были дети 1−2 лет.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.