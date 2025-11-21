Ричмонд
На левом берегу Ростова сгорел банный комплекс в загородном клубе

25 пожарных тушили загоревшуюся баню в загородном клубе на левом берегу Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На территории загородного клуба на левом берегу Ростова-на-Дону сгорел банный комплекс. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

— Возгорание произошло в загородном клубе на улице Чемордачка, — уточнили в экстренном ведомстве. — Пожар начался в 18:14 и был локализован к 19:17. Полностью ликвидировать его удалось к 20:12.

На месте работали 25 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, было задействовано семь единиц спецтехники.

— По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет, — добавили в региональном управлении МЧС. — Причины возгорания устанавливаются. Специалисты приступили к осмотру места происшествия для определения точных обстоятельств случившегося.

