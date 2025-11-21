Ричмонд
СК возбудил дело на мужчину после нападения на полицейского на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на севере Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 ноября фигурант вблизи жилого дома на ул. Смольная, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, применил насилие в отношении одного из полицейских.

«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.