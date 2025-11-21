СК возбудил дело на мужчину после нападения на полицейского на севере Москвы

«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 ноября фигурант вблизи жилого дома на ул. Смольная, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, применил насилие в отношении одного из полицейских.
«С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.