Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ноябрьске на улице Цоя скончался мужчина, несмотря на помощь прохожих и медиков

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Цоя скончался мужчина средних лет. Пострадавшему пытались помочь прохожие и медики, но спасти его не удалось. Об этом сообщили очевидцы в паблик «МИГ. НОЯБРЬСК» в telegram-канале.

По словам очевидцев, горожанину стало плохо, он упал в снег и скончался.

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Цоя скончался мужчина средних лет. Пострадавшему пытались помочь прохожие и медики, но спасти его не удалось. Об этом сообщили очевидцы в паблик «МИГ. НОЯБРЬСК» в telegram-канале.

«Горожанину средних лет стало плохо в одном из дворов на улице Цоя — он упал в снег. Прибывшие на место медики, по словам горожан, начали реанимацию в карете скорой помощи, судя по всему, безуспешно», — пишут местные жители.

Находившиеся рядом двое мужчин и женщина вызвали скорую помощь, уложили пострадавшего на бок и укрыли его пледом. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина пытался позвонить жене и встать, но сразу же упал. Успел принять таблетку.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецтранспорт. Информация о причинах происшествия уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Приуралье (ЯНАО) следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Харсаим. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.