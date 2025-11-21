В Ноябрьске на улице Цоя скончался мужчина, несмотря на помощь прохожих и медиков

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Цоя скончался мужчина средних лет. Пострадавшему пытались помочь прохожие и медики, но спасти его не удалось. Об этом сообщили очевидцы в паблик «МИГ. НОЯБРЬСК» в telegram-канале.