Два человека погибли, трое пострадали в жутком ДТП с тремя авто под Самарой

«Сегодня, 21.11.2025, примерно в 18:00 ч. на 37 км автомобильной дороги федерального значения А-300 “Самара — Большая Черниговка” в районе н.п. Дубовый Умёт м.р. Волжский произошло столкновение автомобилей “Киа Рио”, “Лада Гранта” и “Лада Приора”, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственная группа, которая провела осмотр и зафиксировала все обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла под особый контроль ход доследственной проверки по данному делу. Специалисты устанавливают все причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошёл на проспекте Красной Армии, где 25-летний водитель Toyota, служащий патрульно-постовой службы, совершил наезд на женщину 1980 года рождения. По предварительной информации, пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.