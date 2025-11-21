Два человека погибли, трое пострадали в жутком ДТП с тремя авто под Самарой

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошёл на проспекте Красной Армии, где 25-летний водитель Toyota, служащий патрульно-постовой службы, совершил наезд на женщину 1980 года рождения. По предварительной информации, пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.