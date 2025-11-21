Двое детей провалились под лед в Новосибирске, одного не спасли

Двое детей провалились под лед на реке Иня в Новосибирске, одного из них спасти не удалось. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Женщина гуляла с собакой недалеко от места происшествия, она заметила, что мальчики оказались в воде, и начала звать на помощь. Ее крики услышал проезжавший мимо мужчина. Он выбежал из машины с тросом и бросился к реке, к нему присоединились другие очевидцы. Вместе они связали веревки и вытащили 12-летнего мальчика на берег.
— Еще один мальчик 10 лет, к сожалению, ушел под лед. Сейчас его ищут спасатели, — говорится в сообщении.
17 октября произошел похожий инцидент. Двое детей утонули в городском пруду Новосибирска. Мальчики 12 и 11 лет случайно наступили на лед во время прогулки. Он не выдержал их веса и треснул, после чего дети провалились в холодную воду. Выбраться на берег им не удалось.
11 октября снегоход «Буран» также провалился под лед на реке Оленек, по которой четверо мужчин ехали в одноименное село в Якутии. Транспорт ушел под воду примерно в 80 метрах от береговой линии.