Двое детей провалились под лед в Новосибирске, одного не спасли

Женщина гуляла с собакой недалеко от места происшествия, она заметила, что мальчики оказались в воде, и начала звать на помощь. Ее крики услышал проезжавший мимо мужчина. Он выбежал из машины с тросом и бросился к реке, к нему присоединились другие очевидцы. Вместе они связали веревки и вытащили 12-летнего мальчика на берег.