В швейцарском музее напали на охранника и похитили золотые монеты

В швейцарской Лозанне подвергся ограблению Музей римской археологии, где в момент инцидента находился всего один сотрудник охраны, о чем сообщает издание Le Figaro.
Согласно информации, предоставленной полицией Лозанны, инцидент произошел 18 ноября, когда музей готовился к завершению работы. Двое посетителей купили входные билеты, а потом напали на охранника и обездвижили его.
В полицейском отчете говорится, что злоумышленники разбили стеклянную витрину и похитили несколько ценных золотых монет. После того, как грабители покинули место преступления, охранник смог активировать систему сигнализации, благодаря чему прибытие полиции было оперативным.
На данный момент преступники не задержаны, как сообщили представители правоохранительных органов. При этом отмечается, что охранник, единственный сотрудник, находящийся в музее во время ограбления, не получил никаких телесных повреждений.
В настоящее время проводится инвентаризация с целью установления точного количества украденных экспонатов и выявления других пропавших ценностей.
Представители полиции подчеркнули, что из-за археологической значимости украденных предметов, точная оценка нанесенного ущерба пока не представляется возможной.
Ранее во Франции вооруженные люди ограбили лабораторию по очистке драгметаллов.