Трое детей пострадали и один погиб в результате пожара в частном доме в Ингушетии

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за пожара грузового автомобиля было временно остановлено движение. Инцидент случился на 1030-м километре автодороги, где вспыхнула фура, в результате чего движение транспорта в южном направлении было полностью заблокировано. По данным Главного управления МЧС по региону, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, но обошлось без жертв и пострадавших.