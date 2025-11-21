Суд признал бывшего депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения

Советский районный суд Махачкалы признал бывшего депутата Государственной думы от Республики Дагестан Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса, — говорится в сообщении.
Также суд изъял в пользу государства активы семьи совокупной стоимостью свыше двух миллиардов рублей, в которые входит полный пакет долей в уставном капитале подконтрольной им компании, средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения, передает Telegram-канал пресс-службы.
После начала специальной военной операции на Украине Гаджиев* уехал из России и продолжил финансово поддерживать украинские военные формирования, а также публично дискредитировать российские войска. Кроме того, находясь за рубежом, депутат выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.