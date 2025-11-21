Суд признал бывшего депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения

После начала специальной военной операции на Украине Гаджиев* уехал из России и продолжил финансово поддерживать украинские военные формирования, а также публично дискредитировать российские войска. Кроме того, находясь за рубежом, депутат выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство.