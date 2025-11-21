Мужчина переодевался старушкой, чтобы получать пенсию за покойную мать

В итальянском городе Борго-Вирджилио арестован 57-летний мужчина, который три года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщает Corriere della Serra.
Мужчина хранил тело умершей в 2022 году женщины в подвале своего дома. Обман раскрылся, когда ему потребовалось продлить документы матери для дальнейшего получения выплат.
Мужчина решил переодеться в старушку — надел платье, парик и нанес грим, чтобы посетить мэрию. Сначала сотрудники вежливо предложили ему вернуться в «более подходящем» виде, но когда он повторил попытку, вызвали полицию.
Следователи обнаружили в подвале дома мумифицированные останки пожилой женщины. Тело направлено в морг больницы Мантуи для экспертизы. Возбуждено дело о мошенничестве с социальными пособиями и сокрытии смерти.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.