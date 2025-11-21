В Тюмени при досмотре багажника у водителя нашли наркотик

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, и в ходе беседы молодой человек добровольно сообщил, что при себе имеет запрещенное вещество. При досмотре в багажнике в присутствии понятых была обнаружена сумка со свертком из пищевой пленки. Экспертиза установила, что это гашиш общим весом 11,89 грамма.