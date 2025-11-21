Ричмонд
Антона Долина* заочно арестовали за нарушение закона об иноагентах

Савеловский районный суд Москвы в пятницу, 21 ноября, заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Долина*, — передает ТАСС.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Долина*, — передает ТАСС.

26 сентября московские следователи возбудили уголовное дело в отношении Антона Долина* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. В ведомстве отметили, что кинокритик неоднократно уклонялся от своих обязанностей.

30 октября писательницу и лауреата премии «Русский Букер» Людмилу Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. 14 октября октября тот же Савеловский суд оштрафовал писательницу на ту же сумму за аналогичное правонарушение.

27 октября суд в Москве заочно арестовал певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.