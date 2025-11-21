Суд взыскал имущество на 1 млрд рублей у экс-министра Кибовского

Ранее, 17 июля 2024 года, сообщалось, что Кибовский был задержан и обвинен в восьми эпизодах получения взяток на сумму более 100 млн рублей и одном эпизоде покушения на мошенничество. Следствие установило, что он содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, действуя в составе организованной группы. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до марта 2025 года.