Суд взыскал имущество на 1 млрд рублей у экс-министра Кибовского

Ранее сообщалось, что официальный доход Кибовского и членов его семьи за период с 2010 по 2024 год составил 211 млн рублей, однако они приобрели недвижимость и автомобили на сумму более 226 млн рублей, включая семь квартир в Москве и Подмосковье, дорогие автомобили и мотоциклы.
Часть имущества, по данным Генпрокуратуры, была переоформлена после возбуждения уголовного дела в 2023 году, поэтому ведомство просит признать эти сделки ничтожными и принять обеспечительные меры до рассмотрения иска. Кроме того, прокуратура требует взыскать 37 млн рублей дохода Кибовского от операций с ценными бумагами за 2020−2024 годы, поскольку этот доход, по оценке следствия, получен в результате коррупционных нарушений.
Ранее, 17 июля 2024 года, сообщалось, что Кибовский был задержан и обвинен в восьми эпизодах получения взяток на сумму более 100 млн рублей и одном эпизоде покушения на мошенничество. Следствие установило, что он содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, действуя в составе организованной группы. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до марта 2025 года.
Судебное разбирательство по делу Кибовского запланировано на 4 февраля, и следствие ожидает, что процесс позволит установить полный объем незаконно приобретенного имущества, а также определить степень участия доверенных лиц и членов семьи в сокрытии активов.