Путин подтолкнул Трампа к новой личной встрече

В сегодняшних словах Путина, как считает политолог, эксперт по геополитике Сергей Станкевич, кроется сигнал США и персонально президенту Дональду Трампу. «Его смысл — в том, чтобы восстановить мостик между Анкориджем, достигнутыми там принципиальными договоренностями, и текущей ситуацией, в том числе на фронте и на Украине, где разгорелся беспрецедентный коррупционный скандал. Путин, по сути, предлагает Трампу вернуться к диалогу двух великих держав, ведь тему мира должны и могут содержательно обсуждать только Россия и США. Если они между собой договорятся, превратят этот мирный план в работающий документ, дальше уже совместными усилиями можно будет продвигать его в Киев и в европейские столицы», — убежден Станкевич.