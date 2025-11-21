Фицо заявил, что мирный план США по Украине сделает РФ победителем

В Белом доме сообщили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и что существует план, который одобряет американский лидер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но в настоящий момент предметных обсуждений нет. Он добавил, что действия ВС РФ являются принуждением украинского руководства к мирному решению, передает RT.