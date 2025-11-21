Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо заявил, что мирный план США по Украине сделает РФ победителем

Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если будет подписан план США по урегулированию ситуации. Об этом он сказал на брифинге, трансляция которого проходила на странице словацкого правительства в социальной сети.

Фицо поддержал мирный план США по Украине.

Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если будет подписан план США по урегулированию ситуации. Об этом он сказал на брифинге, трансляция которого проходила на странице словацкого правительства в социальной сети.

«Если этот план будет подписан, то Россия выйдет из этого конфликта полным победителем и чрезвычайно морально и экономически укрепившейся», — заявил премьер-министр Словакии. Он также напомнил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, и отметил, что сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США.

В Белом доме сообщили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и что существует план, который одобряет американский лидер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но в настоящий момент предметных обсуждений нет. Он добавил, что действия ВС РФ являются принуждением украинского руководства к мирному решению, передает RT.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше