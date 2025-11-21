Шольц подтвердил переговоры с США о снятии санкций с «Северного потока-2»

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в 2020 году предлагал США снять санкции против «Северного потока — 2» в обмен на строительство терминалов для американского СПГ. Заявление было сделано на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство российского газопровода. Об этом пишут немецкие СМИ.