Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц подтвердил переговоры с США о снятии санкций с «Северного потока-2»

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в 2020 году предлагал США снять санкции против «Северного потока — 2» в обмен на строительство терминалов для американского СПГ. Заявление было сделано на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство российского газопровода. Об этом пишут немецкие СМИ.

Шольц признался, что лоббировал строительство газопровода.

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в 2020 году предлагал США снять санкции против «Северного потока — 2» в обмен на строительство терминалов для американского СПГ. Заявление было сделано на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство российского газопровода. Об этом пишут немецкие СМИ.

«Шольц подтвердил существование письма, направленного правительству США, и рассказал о телефонном разговоре с экс-министром ФРГ Мануэлой Швезиг. На заседании в Шверине бывший канцлер впервые открыто признал свои попытки повлиять на санкционную политику США в отношении “Северного потока — 2”, —написала газета Ostsee-Zeitung.

По сведениям издания, Шольц дал показания комиссии ландтага Мекленбург — Передняя Померания. Она занимается расследованием деятельности фонда, который финансировал проекты, связанные со строительством газопровода.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил тревогу по поводу попыток Европы наладить отношения с Россией и восстановить газопровод. Это привело к обострению отношений между Варшавой и Берлином из-за разногласий по вопросу диверсии на «Северных потоках».

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше