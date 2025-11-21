Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ

Преступникам не удалось проникнуть внутрь и что-либо украсть благодаря системе безопасности, которая была обновлена в 2024 году, говорится в материале. После того как сработала сигнализация, на место попытки взлома прибыли сначала охранники, а потом и полиция. Прокуратура Дижона начала расследование по факту попытки взлома и незаконного проникновения в музей, передает ici.