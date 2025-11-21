В Италии мужчина три года прятал тело матери ради выплат

После кончины матери мужчина продолжал получать за нее пенсию на банковский счет. Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, то он решил попытаться лично продлить документ. Житель Италии переоделся в женскую одежду, выдавая себя за покойную мать, и явился в муниципальный офис. Однако его разоблачили. Впоследствии полицейские нашли тело матери.