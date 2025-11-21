В Италии мужчина три года прятал тело матери ради выплат

В Италии мужчина три года прятал тело своей матери, чтобы получать ее пенсию, передает RaiNews.
После кончины матери мужчина продолжал получать за нее пенсию на банковский счет. Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, то он решил попытаться лично продлить документ. Житель Италии переоделся в женскую одежду, выдавая себя за покойную мать, и явился в муниципальный офис. Однако его разоблачили. Впоследствии полицейские нашли тело матери.
Сейчас мужчина находится под следствием по обвинению в сокрытии тела, выдаче себя за другого человека, мошенничестве и подделке документов.
Ранее сообщалось, что житель Японии 10 лет скрывал смерть матери из-за страха перед людьми.