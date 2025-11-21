Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай сбил двух пешеходов в Медведково

Трамвай 17 маршрута сбил двух пешеходов в проезде Дежнева в Медведково. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамвай 17 маршрута сбил двух пешеходов в проезде Дежнева в Медведково. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел около остановки «Проезд Шокальского». Все трамваи, следующие по данному маршруту, временно задерживаются.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — добавили в Telegram-канале ведомства.

2 ноября на Профсоюзной улице в Москве электробус маршрута 993 также сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

В этот же день автомобиль столкнулся с автономным трамваем маршрута № 90 на проспекте Академика Сахарова. Двоих пассажиров машины осмотрели врачи.