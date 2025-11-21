Трамвай сбил двух пешеходов в Медведково

Трамвай 17 маршрута сбил двух пешеходов в проезде Дежнева в Медведково. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел около остановки «Проезд Шокальского». Все трамваи, следующие по данному маршруту, временно задерживаются.
— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — добавили в Telegram-канале ведомства.
2 ноября на Профсоюзной улице в Москве электробус маршрута 993 также сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали.
В этот же день автомобиль столкнулся с автономным трамваем маршрута № 90 на проспекте Академика Сахарова. Двоих пассажиров машины осмотрели врачи.