В Турции подросток умер от разрыва кишечника после жестоких пыток на работе

Ранее сирийский мигрант совершил смертельное нападение на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Инцидент произошёл ещё в феврале 2025 года, однако судебное разбирательство началось только в конце ноября. 19-летний Вассим Аль М., прибывший из Сирии и получивший убежище в Лейпциге в 2023 году, нанёс ножевые ранения 30-летнему мужчине. Потерпевший смог выбежать за пределы мемориального комплекса, но потерял сознание и скончался от полученных травм.