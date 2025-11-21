Активы на два миллиарда рублей изъяли у экс-депутата Госдумы Гаджиева*

Суд Махачкалы изъял у экс-депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева*, исключенного из партии «Единая Россия», активы на два миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе судов Республики Дагестан.
Постановление также коснулось родственников бывшего парламентария.
— С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи, — добавили в Telegram-канале инстанции.
В списке — пакет долей в уставном капитале организации, деньги на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков и коммерческие здания.
На этом же заседании суд признал Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.