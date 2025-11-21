В Канаде одиннадцать человек пострадали в результате нападения гризли

А ранее в американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик чудом спасся от медведя благодаря быстрой реакции кассирши. Школьник увидел хищника у входа в магазин Family Dollar и попытался укрыться внутри, но медведь бросился за ним. Ребёнок петлял между стеллажами, пока не добежал до женщины за прилавком. Когда зверь на секунду отвлёкся, она вытащила мальчика наружу, и они спрятались в машине.