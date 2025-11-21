Ричмонд
В Канаде одиннадцать человек пострадали в результате нападения гризли

Во время школьного похода в Канаде дикий гризли напал на группу школьников и сопровождавших их учителей. Среди 11 пострадавших двое находятся в критическом состоянии, ещё двое получили тяжёлые травмы. Об этом пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

Один из педагогов, пытавшийся защитить детей, получил серьёзные переломы и ранения и был эвакуирован с помощью вертолёта. Родители рассказали, что дети, пережившие атаку, находятся в шоковом состоянии. Один из учеников отметил, что животное проходило так близко, что он ощутил шерсть медведя.

Агрессивное животное остаётся на свободе. Полиция совместно с охраной природы патрулирует окрестности, жителей призвали оставаться в помещениях и избегать лесных дорог. Некоторые местные жители дежурят на подъездах к населённым пунктам. Школа объявила о закрытии на следующий день и планирует оказать психологическую помощь пострадавшим.

А ранее в американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик чудом спасся от медведя благодаря быстрой реакции кассирши. Школьник увидел хищника у входа в магазин Family Dollar и попытался укрыться внутри, но медведь бросился за ним. Ребёнок петлял между стеллажами, пока не добежал до женщины за прилавком. Когда зверь на секунду отвлёкся, она вытащила мальчика наружу, и они спрятались в машине.

