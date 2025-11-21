Более одного миллиарда рублей взыскали с экс-главы департамента культуры Москвы

Столичный Кунцевский суд изъял имущество на сумму более одного миллиарда рублей у экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил участник заседания.
Инстанция удовлетворила иск, поступивший от Генеральной прокуратуры РФ. Постановление суда также коснулось родственников и доверенных лиц Кибовского.
— Решением суда исковые требования Генпрокуратуры к Кибовскому и связанным с ним лицам удовлетворен в полном объеме, — цитирует его ТАСС.
Официальный доход экс-чиновника и членов его семьи за период с 2010 по 2024 год составил 211 миллионов рублей, но они купили недвижимость и машины на сумму около 226 миллионов рублей.
1 ноября Генпрокуратура также потребовала обратить в доход государства доли в капиталах компаний, связанных с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.