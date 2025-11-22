В ХМАО приостановили деятельность бизнесмена за найм мигрантов

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО продолжают работать над ужесточением контроля за мигрантами. С января 2026 года в уже имеющийся в Югре список запрещенных для иностранцев профессий войдут еще пять. Например, их нельзя будет нанять курьерами или сборщиками дикоросов.