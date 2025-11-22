Три года рядом с мумией: В Италии мужчина скрывал смерть матери, чтобы получать её пенсию

Ранее жительница Забайкалья два года продолжала получать пенсию своего умершего дяди. В период с октября 2021 года по февраль 2024 года женщина незаконно получала выплаты после смерти родственника. Общая сумма полученных средств превысила полмиллиона рублей. Причиной стало сокрытие информации о смерти родственника от Социального фонда. По факту обнаружения мошенничества действия женщины были расценены как кража с банковского счёта. Суд признал её виновной, обязав выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей и возместить всю незаконно полученную сумму.