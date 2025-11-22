Трамп: у Зеленского нет выбора, ему придется принять план США по Украине

Ранее Дональд Трамп уже высказывал мнение о том, что Зеленский должен принять американский план по мирному урегулированию конфликта. План из 28 пунктов был утвержден президентом США на этой неделе. Над документом в течение нескольких недель работали высшие должностные лица американской администрации, включая Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Джареда Кушнера. В «тайных консультациях» также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины.