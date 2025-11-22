Трамп: у Зеленского нет выбора, ему придется принять план США по Украине

Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять план США по мирному урегулированию конфликта. Об этом Трамп рассказал, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.
«В какой-то момент Зеленский должен будет одобрить план», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации. Президент США добавил, что у Зеленского нет козырей и сделку надо было заключить раньше.
Ранее Дональд Трамп уже высказывал мнение о том, что Зеленский должен принять американский план по мирному урегулированию конфликта. План из 28 пунктов был утвержден президентом США на этой неделе. Над документом в течение нескольких недель работали высшие должностные лица американской администрации, включая Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Джареда Кушнера. В «тайных консультациях» также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины.