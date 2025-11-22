Трамп озвучил ультиматум Зеленскому

Трамп подчеркнул, что окончательное решение за Киевом.
Киев должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Если он не устроит президента Украины Владимира Зеленского, то он может продолжать боевые действия. Об этом во время общения с журналистами заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования. А если он не устроит Владимира Зеленского, Киев может продолжать боевые действия», — сказал президент США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, чтобы обеспечить справедливое завершение конфликта. При этом министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.