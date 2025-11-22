Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 4 украинских беспилотника над регионами России за четыре часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Расчёты ПВО сбили два дрона над Ростовской областью. Ещё два БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

Ранее в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибли супруги, их четырёхлетний ребенок получил серьёзные ранения. Мальчик получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки осколками. Бойцы самообороны доставили ребёнка в Шебекинскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. После первичной помощи малыша перевезут в детскую областную клиническую больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше