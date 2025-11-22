Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Украина опоздала с мирными переговорами на два года

Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на Украине еще несколько лет назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад.

Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на Украине еще несколько лет назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — сказал Трамп. Он заявил об этом во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.

Ранее Трамп высказывал мнение о том, что Владимиру Зеленскому следует принять предложенный план по мирному урегулированию конфликта. По его словам, у украинского лидера отсутствуют весомые аргументы, а возможность заключить сделку была упущена раньше.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше