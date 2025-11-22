В СМИ сообщили о возможном визите военных США в Россию

Накануне высокопоставленные генералы из США посетили Киев для обсуждения мирного плана. По данным Politico, после встреч в Киеве планируется провести брифинги с союзниками по НАТО. При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о тайных консультациях с США по урегулированию ситуации на Украине.