В СМИ сообщили о возможном визите военных США в Россию

Делегация из США планирует посетить Москву.
Делегация американских генералов собирается прибыть в Москву для обсуждения плана по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает британская пресса.
«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели. Они планируют обсудить мирный план», — передает Guardian со ссылкой на источники.
Накануне высокопоставленные генералы из США посетили Киев для обсуждения мирного плана. По данным Politico, после встреч в Киеве планируется провести брифинги с союзниками по НАТО. При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о тайных консультациях с США по урегулированию ситуации на Украине.