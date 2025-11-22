Ричмонд
В СМИ сообщили о возможном визите военных США в Россию

Делегация американских генералов собирается прибыть в Москву для обсуждения плана по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает британская пресса.

Делегация американских генералов собирается прибыть в Москву для обсуждения плана по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает британская пресса.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели. Они планируют обсудить мирный план», — передает Guardian со ссылкой на источники.

Накануне высокопоставленные генералы из США посетили Киев для обсуждения мирного плана. По данным Politico, после встреч в Киеве планируется провести брифинги с союзниками по НАТО. При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о тайных консультациях с США по урегулированию ситуации на Украине.

