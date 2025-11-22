В Польше начали спецоперацию после взрыва на железной дороге

Польская полиция объявила о начале специальной операции под названием «Путь» после взрыва на железнодорожных путях, ведущих в сторону Украины. Как сообщили в главной комендатуре, инициатива связана с недавними инцидентами на объектах транспортной инфраструктуры, которые расцениваются как диверсии.