В Польше начали спецоперацию после взрыва на железной дороге

Польская полиция объявила о начале специальной операции под названием «Путь» после взрыва на железнодорожных путях, ведущих в сторону Украины. Как сообщили в главной комендатуре, инициатива связана с недавними инцидентами на объектах транспортной инфраструктуры, которые расцениваются как диверсии.
Руководство полиции обратилось к министерству внутренних дел с просьбой привлечь к операции военнослужащих, чтобы усилить меры безопасности. Основными задачами объявлены предотвращение новых попыток подрыва, охрана стратегически важных участков железных дорог и поддержание общественного порядка.
В рамках операции запланирована координация действий разных служб, включая патрулирование, мониторинг ситуации и оперативное реагирование на возможные угрозы. Для наблюдения за обстановкой предполагается задействовать и авиацию, что позволит быстрее выявлять потенциальные риски.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным следствия, диверсионный акт на железной дороге был осуществлен двумя гражданами Украины, покинувшими страну и направившимися в Белоруссию.