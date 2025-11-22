Ричмонд
В Польше начали спецоперацию после взрыва на железной дороге

Основными задачами объявлены предотвращение новых попыток подрыва и охрана стратегически важных участков железных дорог.

Источник: Аргументы и факты

Польская полиция объявила о начале специальной операции под названием «Путь» после взрыва на железнодорожных путях, ведущих в сторону Украины. Как сообщили в главной комендатуре, инициатива связана с недавними инцидентами на объектах транспортной инфраструктуры, которые расцениваются как диверсии.

Руководство полиции обратилось к министерству внутренних дел с просьбой привлечь к операции военнослужащих, чтобы усилить меры безопасности. Основными задачами объявлены предотвращение новых попыток подрыва, охрана стратегически важных участков железных дорог и поддержание общественного порядка.

В рамках операции запланирована координация действий разных служб, включая патрулирование, мониторинг ситуации и оперативное реагирование на возможные угрозы. Для наблюдения за обстановкой предполагается задействовать и авиацию, что позволит быстрее выявлять потенциальные риски.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным следствия, диверсионный акт на железной дороге был осуществлен двумя гражданами Украины, покинувшими страну и направившимися в Белоруссию.