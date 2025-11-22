План Трампа по российским активам встревожил Европу

По сведениям издания, европейские страны, в свою очередь, должны будут выделить еще 100 миллиардов долларов на восстановление Украины. Остальные замороженные средства пойдут на совместные американо-российские проекты. Источники газеты заявили, что для европейских государств отказ от «российских денег, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России» считается немыслимым.