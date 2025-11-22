Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях

«Дальше ждем удаление переписок у Зеленского и Ермака, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.