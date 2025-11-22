Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях

Зеленский обидился на главу своего офиса.
Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в социальных сетях. Об этом рассказал российский журналист Владимир Соловьев.
«Дальше ждем удаление переписок у Зеленского и Ермака, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.
Несколько депутатов Верховной рады сообщили о требованиях оппозиции усилить борьбу с коррупцией. Ситуация вызвала обсуждения в политических кругах и среди общественности, поскольку в ней оказался замешан Ермак.