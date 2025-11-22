Ричмонд
Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас утверждает, что якобы Россия стремится предотвратить американские санкции против нефти с помощью мирного плана США. Также, по ее словам, Москва хочет отложить обсуждение «репарационного кредита» для Киева за счет российских замороженных активов. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Каллас считает, что якобы РФ с помощью мирного плана США стремится предотвратить санкции против нефти.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас утверждает, что якобы Россия стремится предотвратить американские санкции против нефти с помощью мирного плана США. Также, по ее словам, Москва хочет отложить обсуждение «репарационного кредита» для Киева за счет российских замороженных активов. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — сказала она. Форум, на котором прозвучало заявление, был посвящен обсуждению отношений между Евросоюзом, странами Азии и Океании.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявлял, что санкции против России в сфере нефтегазовой отрасли перестали отрицательно сказываться на состоянии национальной экономики. Он подчеркнул, что в настоящий момент большая доля доходов федерального бюджета формируется независимо от экспортных поступлений от продажи нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала официально ни мирный план США, ни какие-либо его варианты. Он также отметил, что информация о мирном плане становится известна РФ в основном из публикаций в СМИ, а не в результате прямого диалога с американской стороной.

