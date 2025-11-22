Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США

Президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала официально ни мирный план США, ни какие-либо его варианты. Он также отметил, что информация о мирном плане становится известна РФ в основном из публикаций в СМИ, а не в результате прямого диалога с американской стороной.