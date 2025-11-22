Батарея от электровелосипеда взорвалась в одной из квартир Санкт-Петербурга

Батарея от электровелосипеда взорвалась в одной из многоэтажек Центрального района Санкт-Петрербурга. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Telegramn-канале Shot.
Инцидент произошел на улице Колокольная. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. После взрыва на втором этаже здания начался пожар.
По словам жителей, людям пришлось экстренно выбегать из своих квартир из-за сильного дыма в подъезде. Пожарные помогли выйти еще двум жильцам.
Площадь возгорания неизвестна. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет, уточнили в публикации.
21 ноября в подмосковном Видном также загорелся грузовик на парковке. В Сети появились кадры взрыва машины. По неподтвержденным данным, никто не пострадал.