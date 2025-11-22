Военный подорвал гранату во время застолья в одной из квартир Белгорода

Военнослужащий взорвал гранату во время застолья в съемной квартире в Белгороде. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».
В центре произошедшего — 24-летний Максим, который заселился в съемную квартиру на проспекте Славы вместе с девушкой. Пара спокойно распивала алкоголь, после чего боец неожиданно подорвал устройство.
— Он сильно пострадал, его спутница также получила ранения. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер служащего, — уточнили в публикации.
В результате начался пожар. Пострадали системы отопления и газоснабжения, окна, припаркованные автомобили. Общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей.
Мать солдата, а также его командование не собираются его возмещать. Жильцы дома, в свою очередь, не понимают, как мужчина смог покинуть расположение с боевой гранатой.
3 ноября украинец, которого насильно пытались мобилизовать сотрудники ТЦК, также взорвал перед ними гранату. Место оцепили сотрудники правоохранительных органов.