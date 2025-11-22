Полиция Польши начала проводить спецоперацию после диверсии на железных дорогах

Агентство Reuters со ссылкой на МИД Польши 20 ноября сообщило, что Польша потребовала от Белоруссии выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении взрыва на железнодорожных путях. Отмечалось, что оба подозреваемых действовали в интересах российской разведки.