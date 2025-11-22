Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Польши начала проводить спецоперацию после диверсии на железных дорогах

Польская полиция начала спецоперацию после взрыва на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе органов.

Источник: Reuters

«В связи с актами саботажа террористического характера, произошедшими на железнодорожной инфраструктуре на участке Варшава — Люблин, сегодня главный командующий полиции отдал приказ о проведении полицейской операции под кодовым названием ТОР», — говорится в сообщении в соцсети X (бывший Twitter).

Основными целями операции являются противодействие актам саботажа и диверсиям на железнодорожной инфраструктуре.

Агентство Reuters со ссылкой на МИД Польши 20 ноября сообщило, что Польша потребовала от Белоруссии выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении взрыва на железнодорожных путях. Отмечалось, что оба подозреваемых действовали в интересах российской разведки.