В США семья годами морила голодом девочку, которая в 14 лет весила 16 кг

Подросток весила всего 16 кг и страдала от тяжёлого истощения. Медики зафиксировали опасные для жизни состояния: сердечную дисфункцию, острый гепатит и панкреатит. В августе девочку доставили в больницу в критическом состоянии. Когда ей перечислили блюда и рассказали о трёхразовом питании, у неё «загорелись глаза». По её словам, отец сердится, когда она ест больше положенного. Сейчас подросток выписана, набирает вес и постепенно восстанавливается. Отметим, что остальные члены семьи имеют избыточную массу тела.