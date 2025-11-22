Фантастические версии пропажи семьи Усольцевых: побег в Таиланд и жизнь в пещере

Напомним, сотрудники аварийно-спасательного формирования «Спасатель» по заявке полиции в начале этой недели проверили две пещеры и около трех километров лесного массива, но следов пребывания 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины так и не нашли.
Ряд экспертов высказали предположение, что пропавшие могли спрятаться в пещере.
Но неподготовленным людям пережить зиму под землей практически невозможно.
По словам спелеолога Юрия Долотова, в подобных условиях человек должен обладать определенными навыками: уметь охотиться, разводить огонь. В самой же пещере костер смертельно опасен — можно отравиться угарным газом.
Тем временем отдыхающие в Таиланде россияне сообщили, что видели семью, похожую на Усольцевых.
Неизвестные якобы старались не привлекать внимания окружающих, а мужчину звали Сергеем.
В Российском союзе туриндустрии, комментируя версию о побеге Усольцевых за рубеж, объяснили, что пропавшие сначала должны были зарегистрироваться на рейс, а потом пройти пограничный контроль.
«Если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта», — отметили в РСТ.
Напомним, двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября во время туристического похода на гору Буратинка. С тех пор семью больше не видели.
Основная версия, которую рассматривают следователи — несчастный случай.
По делу допросили 60 человек, в том числе с использованием полиграфа.