Фантастические версии пропажи семьи Усольцевых: побег в Таиланд и жизнь в пещере

В Красноярском крае продолжают точечные поиски пропавшей в конце сентября семьи Усольцевых. Спасатели и следователи обследуют наиболее труднодоступные участки тайги, сообщает MK.RU.

Источник: Соцсети

Напомним, сотрудники аварийно-спасательного формирования «Спасатель» по заявке полиции в начале этой недели проверили две пещеры и около трех километров лесного массива, но следов пребывания 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины так и не нашли.

Ряд экспертов высказали предположение, что пропавшие могли спрятаться в пещере.

Но неподготовленным людям пережить зиму под землей практически невозможно.

По словам спелеолога Юрия Долотова, в подобных условиях человек должен обладать определенными навыками: уметь охотиться, разводить огонь. В самой же пещере костер смертельно опасен — можно отравиться угарным газом.

Тем временем отдыхающие в Таиланде россияне сообщили, что видели семью, похожую на Усольцевых.

Неизвестные якобы старались не привлекать внимания окружающих, а мужчину звали Сергеем.

В Российском союзе туриндустрии, комментируя версию о побеге Усольцевых за рубеж, объяснили, что пропавшие сначала должны были зарегистрироваться на рейс, а потом пройти пограничный контроль.

«Если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта», — отметили в РСТ.

Напомним, двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября во время туристического похода на гору Буратинка. С тех пор семью больше не видели.

Основная версия, которую рассматривают следователи — несчастный случай.

По делу допросили 60 человек, в том числе с использованием полиграфа.