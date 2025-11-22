Фантастические версии пропажи семьи Усольцевых: побег в Таиланд и жизнь в пещере

Напомним, сотрудники аварийно-спасательного формирования «Спасатель» по заявке полиции в начале этой недели проверили две пещеры и около трех километров лесного массива, но следов пребывания 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины так и не нашли.