Сотрудники МЧС локализовали пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга

Ранее Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Как рассказали жильцы здания, в квартире на втором этаже произошёл пожар из-за взрыва батареи от электровелосипеда. Людям пришлось экстренно эвакуироваться из своих квартир из-за сильного дыма в подъезде. Пожарные помогли эвакуироваться двум жильцам, ещё около 20 человек вышли самостоятельно.