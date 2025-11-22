Ричмонд
В украинской разведке ожидают ухудшения переговорных позиций Киева

Затяжное продолжение конфликта не улучшит переговорные позиции Киева. Такой прогноз о вероятном ухудшении ситуации для Украины дала государственная разведка. Об этом пишут западные СМИ.

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — пишет журнал Economist со ссылкой на собственный источник.

Ранее глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что сейчас для Киева нет «переговорного окна». Возобновление переговоров возможно лишь в апреле при условии, что Украина сможет пережить зиму, заявлял общественник.

Россия же настаивает на политико-дипломатическом урегулировании конфликта с выполнением своих требований. Среди них — освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, денацификация Украины, признание ее внеблокового статуса и отказ от вступления в НАТО.

