Украинские силовики дали неутешительный прогноз по предстоящим переговорным процессам.
Затяжное продолжение конфликта не улучшит переговорные позиции Киева. Такой прогноз о вероятном ухудшении ситуации для Украины дала государственная разведка. Об этом пишут западные СМИ.
«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — пишет журнал Economist со ссылкой на собственный источник.
Ранее глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что сейчас для Киева нет «переговорного окна». Возобновление переговоров возможно лишь в апреле при условии, что Украина сможет пережить зиму, заявлял общественник.
Россия же настаивает на политико-дипломатическом урегулировании конфликта с выполнением своих требований. Среди них — освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, денацификация Украины, признание ее внеблокового статуса и отказ от вступления в НАТО.