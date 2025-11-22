215 учениц и 15 учителей были похищены боевиками из католической школы в Нигерии

Ранее у берегов Нигерии произошло нападение пиратов на пассажирское судно, в результате которого было захвачено не менее 12 человек. Недалеко от порта Калабар в штате Кросс-Ривер произошло разбойное нападение на пассажирское судно Heavenly Grace. Преступники, догнав судно вскоре после его выхода в рейс, силой заставили его остановиться. Угрожая пассажирам, они пересадили их в свою лодку, похитили весь груз и скрылись в неизвестном направлении.