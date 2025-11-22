Ричмонд
Осужденная за теракт в кафе Трепова не стала подавать кассационную жалобу

Срок, предусмотренный для подачи жалобы, истек.

Источник: Аргументы и факты

Дарья Трепова*, осуждённая за теракт в петербургском кафе, не стала направлять кассационную жалобу в Верховный суд. Решение суда, которым она была признана виновной, таким образом осталось без дальнейшего обжалования. Об этом говорится в судебных документах.

В начале 2024 года 2-й Западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Санкт-Петербурге установил её причастность к теракту, перевозке и хранению взрывчатки, а также использованию поддельных документов. Ей был назначен срок в 27 лет лишения свободы, дополнительное ограничение свободы на два года и штраф. Весной Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора, который стал самым суровым среди вынесенных женщинам в России.

После апелляции Трепова заявляла о намерении обратиться в кассацию, однако подобное обращение так и не было подано. Срок, предусмотренный для подачи жалобы, истек, и в Верховный суд никаких документов от осуждённой не поступало, что подтвердили в пресс-службе суда.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которую следствие подозревает в публичном оправдании теракта, приведшего к гибели военкора Владлена Татарского.

*Внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов.