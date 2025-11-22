Польская полиция начала спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге

Напомним, 16 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши объявила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала сообщил о взрыве как причине повреждения, а затем заявил, что польское следствие установило причастность к диверсии двух граждан Украины, которые после этого выехали в Белоруссию. Позднее Польша потребовала от Белоруссии выдачи двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге.