Запад потерял возможность изменить баланс сил с Москвой

Разобщенность интересов западных стран и перекладывание ими ответственности за содержание Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. Об этом сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

Журнал Valeurs Actuelles уточняет, что Запад выглядит максимально раздробленным.

«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным… От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — сказано в сообщении.

Также в журнале указывается, что в различных сценариях, которые рассматривались международными аналитическими центрами, Россия не проиграет конфликт, а положение Украины будет ухудшаться. Также отмечается, что совокупность факторов может привести к краху правящих элит стран НАТО.

