Журнал Valeurs Actuelles уточняет, что Запад выглядит максимально раздробленным.
Разобщенность интересов западных стран и перекладывание ими ответственности за содержание Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. Об этом сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.
«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным… От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — сказано в сообщении.
Также в журнале указывается, что в различных сценариях, которые рассматривались международными аналитическими центрами, Россия не проиграет конфликт, а положение Украины будет ухудшаться. Также отмечается, что совокупность факторов может привести к краху правящих элит стран НАТО.