Студента столичного вуза арестовали из-за использования экстремистского эмодзи

Столичный суд арестовал на 15 суток студента Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа — причиной стало использование запрещенного эмодзи. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мужчину признали виновным по административной статье о пропаганде экстремистской символики.
Еще в конце сентября с жалобой на студента в полицию обратились сотрудники Центра «Э». Они увидели в его Telegram-статусе смайлик в виде флага исламистской группировки «Аль-Каида»*.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Он рассказал, что его аккаунт был продолжительное время взломан. Тогда же злоумышленники установили этот эмодзи.
Доступ к аккаунту вскоре вернулся. Однако студент не знал значения этого флага, из-за чего менять его не стал, уточнили в публикации.
До этого жителя Новосибирской области арестовали за публикацию фотографии торта с экстремистской символикой.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.